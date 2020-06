FOTONOTIZIA | San Lazzaro: 'Black Lives Matter' sul selciato di piazza Bracci

E' comparsa nottetempo ma la grande scritta Black Lives Matter non è opera di oscuri e anonimi writers, bensì una iniziativa portata avanti anche dal comune di San Lazzaro in solidarietà con il movimento internazionale moltiplicatosi dopo l'uccisione dell'afroamericano George Floyd. E' infatti la sindaca Isabella Conti a condividerne la realizzazione: a partecipare all'opera anche i ragazzi dell'Eden park e le Sardine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non dimentichiamoci di essere umani, di portare rispetto per la Vita di tutti e di insegnarlo ai nostri figli" ammonisce Conti sal suo profilo social. "Non permettiamo a nessuno -continua la prima cittadina- di svilire la vita umana. La vita di ciascun essere umano ha lo stesso sacro valore".