Blocco diesel Euro 4, vertice-fiume in corso in Regione

Dura ormai da diverse ore il vertice in Regione Emilia-Romagna tra il governatore Stefano Bonaccini e i 30 Comuni coinvolti nel blocco dei diesel euro 4, previsto dal piano regionale dell'aria. Entrati questa mattina intorno alle 10 nella sede di viale Aldo Moro, gli amministratori comunali e regionali sono ancora faccia a faccia sull'ipotesi di modificare il provvedimento antismog introdotto dall'1 ottobre.

"La discussione è ancora aperta", riferiscono dalla riunione. Sul piatto da stamattina ci sono tutte le ipotesi circolate in questi giorni, dall'ampliamento delle deroghe fino al ritiro vero e proprio della misura. Si tratta di un tema cruciale, anche dal punto di vista politica, si sottolinea ai piani alti di viale Aldo Moro, e quindi serve "ogni approfondimento possibile". In sostanza, va "trovata la quadra fra tante posizioni" e al momento non pare una cosa facile. (San/ Dire)