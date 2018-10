Blocco diesel euro 4, anche San Lazzaro verso la deroga allo stop

Lo stop ai Diesel euro 4 incontra un terzo comune che si oppone. Si tratta di San Lazzaro, dove la Sindaca Isabella Conti ha annunciato che si sta muovendo per concedere una serie di deroghe a categorie lavoratrici e soglie di reddito più alte, per aggirare il blocco regionale antiinquinamento. “Ritengo -spiega Conti a Bolognatoday- che su questo tema importantissimo sarebbe stata necessaria una comunicazione capillare e un congruo preavviso ai cittadini. Con un provvedimento così improvviso e perentorio si colpisce la fascia più fragile della popolazione: i lavoratori e tutti coloro che non hanno avuto le condizioni economiche che gli consentissero di comprare un’auto nuova negli ultimi 6/7 anni".

"Per questo -anticipa la primacittadina- stiamo mettendo a punto una serie di deroghe che pur nel ribadire il valore innegabile di un tutela ambientale e dell’aria, consentiranno la circolazione degli euro 4 ai cittadini più in difficoltà”.

Oltre a San Lazzaro anche i comuni di Granarolo e Castenaso si sono mossi nella direzione di allegerire il blocco al traffico previsto dal piano regionale che, unico in tutta la pianura padana, tra le altre cose impone lo stop ai veicoli Diesel Euro4.