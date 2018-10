Blocco diesel euro4, accordo con produttori e concessionari per stimolare eco-bonus

Un accordo con produttori d'auto e concessionari perché facciano campagne di comunicazione e marketing, promuovendo il più possibile l'eco-bonus per rottamare i diesel più inquinanti. Si gioca anche questa carta la Regione Emilia-Romagna, che dopo il via libera agli euro 4 e l'investimento da nove milioni di euro sugli incentivi per sostituire veicoli commerciali e auto private, ha approvato durante la seduta di Giunta di lunedì scorso, 15 ottobre, lo schema di protocollo d'intesa con le associazioni automobilistiche Anfia, Unrae e Federauto, della durata di due anni.

L'intenzione della Regione è collaborare per "massimizzare gli effetti positivi del bando, creando sinergie sul fronte della promozione e della comunicazione per i beneficiari del contributo". Per questo, viale Aldo Moro aiuterà produttori e concessionari nel comunicare le "modalità di presentazione della domanda di contributo, da effettuarsi sulla propria piattaforma informatica", in modo da dare ai cittadini le informazioni corrette. Dal canto loro, le associazioni automobilistiche si impegnano a "organizzare campagne di comunicazione e attività di marketing e promozioni in occasione del lancio e della vigenza della misura", oltre a promuovere l'eco-bonus coi propri associati "affinché la sostengano con campagne di sensibilizzazione del mercato e di promozione, in termini economici, dei veicoli ammissibili a contributo regionale".

Gli associati ad Anfia, Unrae e Federauto invieranno alla Regione anche i listini dei modelli base dei veicoli incentivati, riferiti alla data dell'1 ottobre 2018, entrata in vigore del Piano regionale della qualità dell'aria. (San/ Dire)