Inquinamento e blocco al traffico, parte oggi il piano antismog: fermi diesel euro 4

Come ampiamente annunciato, scattano anche quest’anno le misure antismog in Emilia Romagna. Il periodo dedicato è quello dell'autunno inverno dove, complice il minor rimescolo dei venti, soprattutto nella fascia tra gennaio e marzo, il livello delle polveri sottili e di altri inquinanti dell'aria raggiungono licelli dannosi per la salute dell'uomo .

Da oggi e fino a fine marzo anche nei feriali non potranno circolare i veicoli più vecchi e con precise classificazioni ambientali. Per i benzina le maglie sono più larghe, ma per i diesel -vera novità rispetto ai blocchi degli anni scorsi- il divieto è anche per gli Euro 4.

I divieto riguarda Bologna e tutti i comuni della cintura bolognese, oltre che quelli con più di 30mila abianti. Nel pacchetto sono previste anche sei domeniche superecologiche, dove non potrà circolare nessun veicolo tranne gli elettrici puri, e che hanno già fatto alzare qualche sopracciglio ad alcune associazioni di categoria. Divieti anche all'accensione di camini e stufe a legna per i comuni al di sotto dei 300 metri. ulteriori provvedimenti potrebbero esser presi in emergenza se durante l'inverno le emissioni e le polveri sottili sforerenno troppo i livelli previsti.