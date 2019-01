PM 10 fuori limite: blocco del traffico fino al 14 gennaio

ARPAE ha rilevato anche nel bolognese il superamento continuativo per 3 giorni (dall'ultimo rilevamento di lunedì scorso, 7 gennaio, a quello effettuato sulla giornata di ieri, mercoledì 9 gennaio) dei limiti delle polveri PM10. Da venerdì 11 gennaio a lunedì 14 gennaio compreso, a Bologna, Imola e nei dieci comuni dell’agglomerato, entrano in vigore le misure emergenziali per abbassare i livelli di inquinamento.

La Città metropolitana ha attivato il servizio di Alert sms e email inviando agli oltre 3.800 iscritti l’avviso del blocco. E' disponibile anche l’app “Che Aria è” attraverso cui tutti i cittadini potranno avere un’informazione semplice e costante sullo stato della qualità dell’aria, ricevere suggerimenti e consigli sui comportamenti corretti che riducano l’impatto dell’inquinamento atmosferico e i rischi per la salute. Si può accedere al servizio visitando il sito www.fondazioneinnovazioneurbana.it/progetto/laboratorioaria oppure scaricando l’applicazione gratuita "Che Aria è" per ora disponibile su Play Store (per Android) e su App Store (per iOS).

I divieti

In vigore nei 13 comuni interessati dal protocollo, i più popolarti, e sono: Bologna, Imola, San Lazzaro, Pianoro, Ozzano, Castel Maggiore, Castenaso, Zola Predosa, Pianoro, Calderara, Casalecchio Granarolo, e Argelato.

Dall'11 gennaio fino al14, nella fascia oraria 8.30-18.30stop anche ai diesel euro4 (oltre che le categorie inferiori e i benzina euro 0-1), riscaldamenti abbassati sotto i 20 gradi e limiti alla combustione di biomasse. Il divieto sarà in vigore dalle 8:30 alle 18:30.

Oltre alle limitazioni sulla circolazione dei veicoli, l'adozione delle misure emergenziali comporta:

- il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva minore di 3 stelle o 4 stelle;

- l’abbassamento del riscaldamento fino a un max di 19° nelle case e 17° in attività produttive e artigianali (sono esclusi da tale obbligo gli ospedali, case di cura, scuole e luoghi che ospitano attività sportive);

- divieto di combustione all’aperto;

- divieto di sosta con motori accesi;

- divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.

Esclusi dalle limitazioni

Sono esclusi dalle limitazioni tutti i veicoli elettrici, ibridi, a metano e GPL, o con almeno 3 persone a bordo (car pooling) e i veicoli in deroga. Sono inoltre state individuate deroghe specifiche per alcune tipologie di veicoli e di utenti.