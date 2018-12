Blocco del traffico e inquinamento, oggi il controllo delle polveri nell'aria

Blocco del traffico a tagliando questa mattina. Dopo quattro giorni di divieti eccezionali a riscaldamenti e circolazione auto, questa mattina l'aria di Bologna e circondario è sotto la lente degli esperti Arpae, che dovranno valutarne la salubrità. Intanto però, anche oggi il blocco resta in vigore, con lo stop ai diesel euro4 e i riscaldamenti abbassati a 19 gradi nelle abitazioni.

Le polveri sottili, in preoccupante aumento la settimana scorsa, saranno di nuovo sotto l'esame dei tecnici e se le concentrazioni degli ultimi tre giorni sono state inferiori al limite di legge, i provvedimenti emergenziali cesseranno, e i diesel euro4 potranno ritornare a circolare. Nella valutazione si tiene conto anche delle previsioni meteo, in grado di influenzare il risultato, calcoalto su più giorni.

Infatti, sulla base delle nuove norme, emendate in seguito alla retromarcia della Regione sulle limitazioni ordinarie alla circolazione, bastano tre giorni di sforamento -e non più quattro- per innescare il blocco del traffico. Le rilevazioni pubbliche di Arpae sono ferma allo scorso giovedì, ma le stime elaborate prevedono una qualità dell'aria non ottimale, ma comunque accettabile. La parola definitiva sarà ad ogni modo pronunicata nella giornata di oggi.