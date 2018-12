Inquinamento e smog, scatta blocco al traffico in 12 comuni

Aria inquinata in Emilia-Romagna. In 12 comuni è infatti scattato il blocco al traffico, con le misure che prevedono tra le altre cose, anche lo stop ai diesel euro4. La decisione è arrivata a seguito dell'ultimo monitoraggio di Arpae che nei territori di Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Castelfranco Emilia, Formigine , Sassuolo, Ferrara, Cento, Rimini e Riccione hanno superato i tre giorni consecutivi di sforamento. Il provvedimento rimarrà in vigore fino almeno al prossimo giovedì.