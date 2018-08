Quel forte boato era un tuono: timore per il suono simile a un'esplosione

Chi ieri pomeriggio era in centro intorno alle 18.20 ha avuto un sobbalzo per un potentissimo boato che ha fatto alzare gli occhi al cielo: le pagine dei social si sono riempite in un attimo di domande e commenti, in cerca di conferme e risposte, mentre qualcuno ha chiamato i Vigili del Fuoco per accertarsi che non si trattasse di qualcosa di grave. In seguito è stato evidente che si trattasse di un tuono particolarmente violento associato a una perturbazione di passaggio.

Tale perturbazione ha provocato in via di Roveretolo la caduta di un albero colpito da un fulmine: a liberare la strada i Vigili del Fuoco.