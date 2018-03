Bollette Hera: pagamento posticipato di una settimana

Posticipato il termine di pagamento delle bollette Hera di una settimana. Lo rende noto l'azienda: "A causa del maltempo, le bollette con termine di pagamento compreso tra il 7 e il 22 marzo 2018 potrebbero essere consegnate ai clienti in un periodo prossimo alla scadenza" quindi "consapevole dei disagi che questa situazione potrebbe creare, ha deciso di posticipare".

I clienti avranno quindi 7 giorni in più, rispetto alla scadenza indicata nella bolletta, per procedere con il pagamento e non saranno addebitati interessi di mora.