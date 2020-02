Bollette, tariffe, contratti e diritti del consumatore: in via Milazzo apre sportello tematico

Sportelli informativi tematici, nella sede di via Milazzo, a Bologna, ma anche itineranti, nelle sedi periferiche della provincia, per approfondire, principalmente, i temi dell'energia e del sovraindebitamento, ma anche telefonia ed educazione digitale.

E' il nuovo progetto 'Adiconsum c'è', promosso, a livello regionale, dall'associazione consumatori della Cisl. "Una maggior presenza sul territorio con approfondimenti specifici per informare ed incontrare soprattutto quelle fasce di popolazione, solitamente non raggiunte. Ci siamo resi conto, infatti, che esistono purtroppo ancora numerosi cittadini che sono scarsamente consapevoli dei propri diritti e che di conseguenza poco li esercitano", spiega Caterina Vinci, di Adiconsum Bologna.

"Lo sportello informativo energia vuole prevenire contratti non richiesti, scelte errate e a volte dolorose, fornendo al cittadino la corretta informativa circa la fine del mercato tutelato dell'energia, guida nella comparazione delle offerte tramite il Portale Offerte dell'Autorità dell'energia e consigli per il raggiungimento di una maggiore consapevolezza del proprio consumo e del proprio stile di vita", aggiunge Vinci.

"Il sovraindebitamento, invece, interessa purtroppo anche il nostro territorio", conferma la referente dell'associazione. Un'analisi realizzata da Adiconsum ha evidenziato tratti ricorrenti in tutta la regione: l'età anagrafica tra i 35 e i 49 anni, l'essere prevalentemente operai a tempo indeterminato, single o coniugati senza figli, vivere in nuclei familiari monoreddito.

"Lo sportello vuole essere una prima assistenza, fungere da orientamento nella rete a contrasto delle povertà a favore di chi si trova in situazione di fragilità economica, fornire la corretta informativa circa le possibilità di intervento", dice Vinci.

La telefonia, invece, "è una delle tematiche più trattate delle controversie di cui ci occupiamo quotidianamente. C'è bisogno, da parte delle compagnie telefoniche, di un mercato trasparente e concorrenziale, così come servono consumatori informati e consapevoli in grado di scegliere correttamente un gestore telefonico e la relativa offerta sia per la rete fissa che mobile".

Di educazione digitale, invece, Adiconsum si occupera' a partire dal mese di aprile: navigazione ma anche acquisti , in sicurezza, in internet, identità digitale, insomma una sorta di vademecum per l'utilizzo sicuro e consapevole delle nuove tecnologie nella vita di tutti i giorni. (Vor/ Dire)