Coronavirus, bollettino Emilia Romagna: +24 casi e ancora 8 decessi

Rispetto a ieri, sono 24 i nuovi contagi in Emilia-Romagna dove, dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, si sono registrati 27.611 casi di positività. I tamponi effettuati, che raggiungono così complessivamente quota 297.854, sono 3.673. Le nuove guarigioni sono 229 (19.389 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono scesi a 4.146 (-213).

Purtroppo, come riporta la Regione nel bollettino quotidiano, si registrano altri otto decessi: sei uomini e due donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 4.076. I nuovi decessi riguardano un residente nella provincia di Modena, cinque in provincia di Bologna (nessuno nell’imolese), uno in quella di Ferrara, uno in quella di Forlì-Cesena (nel Forlivese). Nessun decesso tra i residenti nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ravenna, Rimini e da fuori regione.

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.573, -190 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 80 (-2). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid, scesi a 493 (-21). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 19.389 (+229): 1.237 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 18.152 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

I casi per provincia

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.465 a Piacenza (uno in più rispetto a ieri), 3.478 a Parma (nessuno in più), 4.933 a Reggio Emilia (quattro casi in più), 3.899 a Modena (due in più), 4.573 a Bologna (nove in più); 393 le positività registrate a Imola (un caso in più), 986 a Ferrara (nessuno in più).

In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.884 (7 in più), di cui 1.023 a Ravenna (3 casi in più), 942 a Forlì (nessun caso in più), 777 a Cesena (nessun caso in più), 2.142 a Rimini (4 in più).

Personale sanitario volontario da altre Regioni

Sono arrivati oggi alla stazione di Bologna 15 infermieri volontari della task force del Dipartimento nazionale della Protezione civile. Gli infermieri sono assegnati: uno a Piacenza, due a Parma, uno a Reggio Emilia, tre a Modena, cinque a Bologna (di cui uno a Imola), due a Ferrara, uno a Rimini. Un funzionario dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile si è occupato dell’accoglienza e del coordinamento del trasporto del personale sanitario nelle destinazioni finali. Pernottamento e vitto sono assicurate dalle AUSL territoriali. Dall’inizio dell’emergenza, sono pervenuti in Emilia-Romagna otto gruppi di infermieri (totale 126 unità) e sei di medici (totale 62).

Bonaccini: "Virus ha perso forza"

"Oggi per la prima volta dopo due mesi in Emilia-Romagna abbiamo meno di una decina di decessi e poche decine di contagiati". A dirlo è il governatore Stefano Bonaccini in un dialogo in diretta con il direttore dell'Espresso, Marco Damilano.

"Il virus ha perso davvero forza - sostiene Bonaccini - la maggior parte dei positivi che troviamo sono asintomatici, si stanno svuotando le terapie intensive ed e' crollato il numero dei ricoveri e degli accessi al Pronto soccorso. Voglio avere la fiducia di dire che siamo verso la fine dell'epidemia", chiosa il presidente della Regione.

