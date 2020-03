Coronavirus a Bologna, i dati aggiornati su contagi comune per comune

Ci sono i primi timidi segnali di rallentamento dell'epidemia in provincia di Bologna. Seguendo la dinamica che da qualche giorno è iniziato nelle province più colpite, anche nel territorio metropolitano le cifre mostrano che gli aumenti giornalieri dei casi di positività, seppure sempre presenti, stanno calando di intensità.

Nel report dell'Ausl di Bologna quotidiano, aggiornato a oggi 24 marzo alle ore 12, registra comune per comune l'andamento dei pazienti positivi al coronavirus.

Bologna città conta 414 positivi, con un aumento di 63 casi (erano aumentati di 86 unità ieri). Nel totale del distretto Ausl bolognese, quindi senza contare Imola e Medicina, sotto osservazione per il focolaio epidemico, si contano 780 positivi, aumentati di 125 unità nelle ultime 24 ore. L'aumento era di 152 casi solo 24 ore prima.

Numeri in definitiva che fanno guardare al bicchiere mezzo pieno, anche se per ufficializzare un cambiamento nel trend di crescita bisognerà aspettare la fine di questa settimana, almeno: un calo di pochi giorni infatti non è sufficiente per confermare una variazione nella curva dei contagi.

