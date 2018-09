Bologna abbraccia Borgo Panigale: come partecipare alla cena del 21 settembre

Bologna abbraccia Borgo Panigale. Tante le adesioni all’iniziativa di solidarietà per il quartiere colpito dall’incidente del 6 agosto scorso. I preparativi per la cena di strada a Borgo Panigale e la comunità colpita dalle conseguenze del terribile incidente sul raccordo autostradale del 6 agosto scorso. I posti disponibili saranno al massimo 700. L’iniziativa è promossa dal Comune di Bologna e dal quartiere Borgo Panigale-Reno, in collaborazione con le Cucine Popolari e i Centri sociali anziani Ancescao della zona.

Il momento di incontro è dedicato a ricordare le vittime e i feriti e a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ai soccorsi dopo l’incidente e nei giorni seguenti, quanti hanno lavorato alla ricostruzione e alla stima dei danni e che hanno assistito le centinaia di persone coinvolte. Parte dei 700 posti disponibili saranno riservati ai soccorritori e ai cittadini che abitano nel quartiere.

Intanto proseguono le adesioni a sostegno dell’iniziativa. Tra le realtà e le persone che hanno già aderito, e che sin d’ora il Comune di Bologna desidera ringraziare, ci sono: Aics, Arci, Ascom, Carpigiani, Chiesa di Bologna, Cgil, Cisl e Uil di Bologna, CIB (Comunità Islamica di Bologna), Cna, Confartigianato, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria Emilia Area Centro, Csi, Gino Fabbri, Hera, Legacoop, Libera, Sogese, Uisp.

Quando: alle 19.30 di venerdì 21 settembre.

Dove: negli spazi attorno alla sede del Quartiere Borgo Panigale-Reno in via Marco Emilio Lepido 25.

Come fare

Prenotazione via mail all’indirizzo bolognaperBorgo@comune.bologna.it oppure telefonando al numero 051 6177823 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17).

Si può prenotare al massimo un tavolo per 8 persone. A tutte le persone che si prenoteranno verrà successivamente inviata una comunicazione di conferma del posto.

La cena è a offerta libera a partire da 5 euro. Il ricavato andrà a coprire parte dei costi sostenuti per l’organizzazione dell’iniziativa.