Bologna jazz festival, ecco l'autobus 'galleria d'arte' - VIDEO

"Quando l'autobus del Jazz comincia a girare per Bologna - scrivono gli organizzatori del Bologna Jazz Festival - significa che il festival si sta avvicinando". Oggi in piazza Maggiore la presentazione dell'autobus 2018: due speciali autobus di linea di Tper che da oggi gireranno per le strade della città fino alla fine del festival (25 ottobre/25novembre). Ovviamente con sottofondo jazz.

Per questa edizione, il Bologna Jazz Festival ha affidato l'immagine non solo a un singolo disegnatore, Andrea Bruno, ma anche a otto persone con problematiche psichiche e/o comportamentali. Il progetto, battezzato 'Jazz, segni di libertà', si è tenuto con la collaborazione del "Laboratorio Multimediale", Cooperativa sociale Bologna Integrazione Onlus a marchio Anffas in convenzione con l'Azienda Usl di Bologna.

Una selezione dei lavori si vedrà sui jazz bus, allestiti come gallerie d'arte viaggianti. Successivamente invece i disegni saranno esposti in mostra al Binario69 di Bologna e al Torrione, sede del Jazz club Ferrara,

il Bjf è organizzato dall'Associazione Bologna in Musica con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Carisbo, Gruppo Unipol, Tper, Città Metropolitana di Bologna, Bologna City of Music Unesco, del main partner Gruppo Hera e con il sostegno del Ministero per i Beni e le attività culturali e di Siae.