Bologna Fc in caduta libera, spuntano striscioni di protesta

'O intervenite, o interveniamo' e 'Troppi romani a Casteldebole'. Striscioni di protesta sono spuntati nottetempo nei pressi dello stadio Dall'Ara poche ore dopo l'ennesima, bruciante, sconfitta in trasferta contro l'Empoli nella quint'ultima di andata del campionato di serie A per il Bologna Fc.

Sotto accusa per la pessima performance -la squadra terz'ultima e in zona retrocessione con Chievo e Frosinone, con la vittoria che manca da troppo tempo- la squadra Rossoblu potrebbe vedere saltare la panchina di Filippo Inzaghi. Decisivo sarà il prossimo match con il Milan, preambolo di una serie di partite tutt'altro che facili con Parma, Lazio e Napoli.

Tifosi molto arrabbiati anche ieri allo stadio Castellani, dove al termine della partita sono volati insulti nei confronti dell'ex Marco Di Vaio e la squadra è stata inviata a non presentarsi sotto la curva ospiti per la cosidetta 'Walk of Shame'.