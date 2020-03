Coronavirus, nuove misure a Bologna: chiusura alle 18 per bar e i ristoranti. Stop assembramenti, mercati periodici e street art

Nuove misure restrittive a Bologna per far fronte al propagarsi del Coronavirus. Da domani i bar e i ristoranti di Bologna dovranno anticipare la chiusura, tirando giù le serrande alle ore 18. Stop anche agli assembramenti negli spazi pubblici, ai mercati periodici e agli artisti di strada. Così ha deciso il sindaco Virginio Merola, che ha comunicato il provvedimento intervenendo nell'aula del Consiglio comunale.

Dunque oltre a mantenere un metro di distanza nei ristoranti, bar e negozi - come previsto dal decreto Conte dell'8 marzo - per la città felsinea si aggiungono "ulteriori misure finalizzate al contenimento del contagio". Ovvero, a pertire dal 10 marzo - e fino al prossimo 3 aprile - "si dispone la chiusura di bar e attività di ristorazione dalle 18 alle 6", nonchè "la sospensione dei mercati alimentari e non alimentari con svolgimento periodico. Per tutte le attivitàc ommerciali, compresi i mercati rionali, valgono le raccomandazioni di contingentamento dell'afflusso", rimarca il primo cittadino.

Inoltre, "vengono vietati gli assembramenti in spazi pubblici, siano essi piazze, strade o parchi- continua Merola- e si dispone la sospensione dell'attivita' degli artisti di strada".

La Regione Emilia-Romagna "sta valutando- riferisce Merola- se ci sono le condizioni per un provvedimento condiviso generale, in questo senso, a livello regionale. In tal caso l'ordinanza comunale, condivisa con il prefetto, sarà assorbita da quella regionale". Infine, "per i dipendenti di bar e ristoranti vale la cassa integrazione in deroga anche in caso di riduzione degli orari", ricorda Merola.