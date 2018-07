Voli diretti con la Cina, il primo aereo di turisti atterrato al Marconi

Con il primo volo diretto proveniente dalla città cinese di Shenyang, atterrato stamane all'aeroporto Marconi di Bologna ha inaugurato stamane la nuova rotta con la Cina. Il volo charter Bv 5481 della compagnia Blue Panorama, un boeing 767 in versione continentale (capacità fino a 350 posti) è arrivato in anticipo dopo un volo di 10 ore e mezza carico di turisti cinesi che inizieranno ora un tour in Italia organizzato da Phoenix Travel.

Alla cerimonia di benvenuto il sindaco di Bologna Virginio Merola, i dirigenti dell'aeroporto, di Blu-express by Blue Panorama Airlines e di Welcome Chinese. Con l'avvio di voli charter per tutta l'estate centinaia di turisti provenienti da città di milioni di abitanti potranno arrivare sotto le Due Torri con un volo diretto.

Tutta l'operazione da il via a un programma specifico sul quale si stava lavorando da tempo e permetterà ell’ambito del “Programma Cina”. I collegamenti con le città del Dragone erano stati annunciati nel novembre scorso, ma si era parlato di metà giugno. Un mese dopo la scadenza prestabilita è scoccata l'ora x.

Nei piano del Marconi il prossimo obiettivo, dopo questa prima apertura al “Paese del Dragone”, sarà quello di attivare anche voli di linea sulle nuove rotte cinesi, in modo da aprire le rotte anche agli italiani che intendono recarsi in Cina per lavoro o turismo.

I voli con la Cina arrivano dopo l’ottenimento, da parte del Marconi, della certificazione di accoglienza Welcome Chinese della Chinese Tourism Academy, il riconoscimento governativo cinese che attesta l’offerta di servizi aeroportuali pensati per il passeggero cinese e che favorisce l’entrata nel mercato cinese.