Bologna Estate da reinventare: ecco il questionario per "ascoltare la voce dei cittadini"

Come immaginiamo l'estate 2020? Ormai è alle porte e dobbiamo necessariamente fare i conti con il covid e la prevenzione. L'estate bolognese, si sa, è un susseguirsi di eventi, concerti e spettacoli in decine di location, anche in provincia: l'edizione 2020 sarebbe durata, addirittura, dal 15 maggio al 30 settembre.

Ora deve essere necessariamente ripensata, anche se la speranza è quella di tornare a una normalità, che sarà comunque e necessariamente diversa. Per questo motivo, l'assessorato all cultura del Comune di Bologna ha lanciato un questionario: "Bologna sarà come sempre al fianco dei suoi cittadini, proponendo una nuova estate di cultura. Le idee in ballo sono molte, ma vorrei ascoltare la vostra voce, per contribuire a costruirla insieme", ha scritto l'assessore Matteo Lepore.

Quindi, cosa immaginiamo per la prossima estate? Quali sono i nostri desideri?: "Stiamo pensando a un’estate per riabbracciare la nostra comunità" continua Lepore.

Lo stesso assessore aveva detto: "Bologna Estate si farà, la dobbiamo fare. Anche se dovesse durare soltanto un giorno", dopo le incertezze prodotte dall'emergenza sanitaria e la situazione di crisi che ha investito il settore della cultura "è arrivato il momento in cui tutti noi cambiamo il nostro modo di lavorare", aveva avvertito, sottolineando che "stiamo avendo risposte di grande senso di responsabilità".

