Bologna Pride 2018, la comunità Lgbt sfila in strada

Tutto è pronto per la sfilata del Bologna Pride 2018. La sfilata per i diritti Lgbt parte e si chiude ai giardini Margherita, dove dalle 16:30, un corteo sfila per la città. Numerosa la partecipazione, con i contenuti arricchiti anche dall'appello di Libera e altre associazioni. Sul palco, tra gli ospiti, anche la bolognese Senhit, che si esibirà a fine corteo.

"Corpi R-Esistenti" è il motto di questa edizione, in cui chi vorrà potrà vestitre in rosso per testimoniare la propria vicinanza alle sorti di tutti i migranti del mondo. Gli organizzatori del corteo Lgbt pronto ad attraversare Bologna hanno infatti deciso di raccogliere l'appello di Libera e di altre associazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sorte dei migranti.

Non sono mancate le polemiche politiche, ultima delle quali quella del partito di estrema destra Forza Nuova, che ha definito la sfilata come "satanica", allegando anche la suggestione di un Merola con tacchi a spillo e guepiere, e rinnovando la critica alla presunta ideologia del Gender.

Di ben altro tenore le minacce di morte via web arrivate alla nota avvocata e attivista Lgbt Cathy La Torre, bersagliata sui social nei giorni scorsi con foto di pistole e riferimenti alla sua vita privata. La Torre ha già annunciato di voler partecipare come tutti gli anni alla sfilata.

Il percorso. Il corteo parte dai Giardini Margherita (piazzale Jacchia), e sfila lungo via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione, due Torri, via San Vitale, Piazza Aldrovandi, Strada Maggiore fino alla porta, viale Carducci, via Dante, via Santo Stefano e ritorno ai Giardini Margherita.