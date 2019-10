Bologna su "The Guardian": "Città vibrante con la campagna a portata di mano"

John Brunton si occupa di viaggi e cibo che ha realizzato una guida di Bologna sul quotidiano britannico "The Giardian" intervistando Daniele Monti, guida del Club Alpino Italiano.

Dalle Due torri, all'università, al Lumière, ai Giardini Margherita, e poi le osterie e il Cassero, passando per lo stadio, il Bologna e la musica: "La tradizione accademica bolognese" attrae tanti " giovani che la mantengono vibrante e stimolante".

Su tutti un "Museo unico" quello per la Memoria di Ustica di via di Saliceto. Per Brunton "E' un'esperienza unica: un omaggio artistico e realistico" all'aereo Itavia "che si schiantò sulla Sicilia nel 1980, uccidendo tutte le 81 persone a bordo. Situato nei vecchi capannoni dei tram della città, il museo ospita una gigantesca installazione dell'artista francese Christian Boltanski che ricostruisce meticolosamente tutto ciò che è stato recuperato dal relitto dell'aereo. Un posto strano e molto commovente".

Non solo centro ed eccellenze arcinote, la lunga guida si sofferma anche sulla Cirenaica, costruito durante il ventennio come quartiere-dormitorio per i lavoratori, dovevano essere ispirati all'impero coloniale italiano, da cui via Libia: "Oggi è diventato il melting pot di Bologna: in parte bohemienne, in parte una casa per i rifugiati. Quindi, niente boutique di moda o ristoranti gourmet, ma arte di strada, bar di tendenza e trattorie tradizionali".

Un passaggio anche dal Parco dei Gessi: "Pieno di affioramenti di gesso scintillanti, caverne e profonde doline" e la possibilità di fare trekking.