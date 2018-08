Incidente Bologna, i numeri del disastro

6 agosto 2018, ore 13.48. Sono data e orario dell'inizio dell'inferno di fuoco piombato sul Raccordo autostradale. Bologna trema. Anche a distanza di km dal luogo del drammatico incidente. Tanto è alta la nube di fumo, visibile fin da lontano. Tanto è potente l'esplosione, da far tremare tapparelle e vetri delle case del quartiere Panigale. Tanto da creare danni, in alcuni casi anche pesanti, a esercizi e appartamenti.

5 minuti. Il tempo che ha impiegato ad arrivare sul luogo della sciagura la prima ambulanza.

145 è il numero totale dei feriti, 4 in gravi condizioni, nessuno in pericolo di vita

120 sono le persone accolte nei PS dell'Azienda USL di Bologna.

2 i ricoverati nei Centri Grandi Ustionati della Regione Emilia-Romagna presso gli Ospedali di Cesena (dove si trova anche il poliziotto eroe che ha incontrato il Premier oggi) e Parmaù

88 pazienti sono stati dimessi dall'Azienda USL di Bologna a meno di 24 ore dal fatto.

18 sono invece le persone ricoverate. Altri 14 si trovano ancora in Osservazione Breve Intensiva.

14 sono i posti letto attivati presso l’Ospedale Maggiore e 11 presso la Chirurgia Plastica dell’Ospedale Bellaria, per fare fronte all’afflusso di pazienti.

21 le persone registrate al PS del S.Orsola, 16 di queste sono già state dimesse.

4 persone sono infine sono state accolte al PS del Rizzoli, 3 sono già state dimesse, e una è stata ricoverata al S.Orsola.

26 sono le ambulanze intervenute complessivamente ieri sul luogo.

3 le auto mediche e un elicottero del 118.

75 sono stati gli operatori direttamente coinvolti nei primi soccorsi. Per gli aspetti organizzativi: 2 coordinatori infermieristici sul posto, 2 in Centrale Operativa, e uno in Prefettura.

200 sono stati i sopralluoghi efefttuati dai vigili del fuoco nelle zone limitrofe all'esplosione

10 circa le persone che hanno dormito fuori casa ieri notte. Col sostegno di Comune e Quartiere sono andate in albergo: "Non se la sono sentita di rientrare in casa a tarda notte coi vetri rotti", come ha spiegato il presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno, Vincenzo Naldi

5 sono i mesi stimati per il ripristino del ponte crollato in tangenziale

Numeri elevati, in alcuni casi. Meno, in altri. Ma che pesano come un macigno. Come il bilancio delle vittime. E' una, ma è come se fossero cento. Il dolore non cambia. Una vita spezzata. Quella di un uomo di 42 anni. Era alla guida dell'autocisterna esplosa.