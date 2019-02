Bologna-Juventus: gadget contraffati, sequestri degli agenti in borghese

Come spesso accade in occasione di manifestazioni sportive o spettacoli di grande richiamo, gli agenti della Polizia Locale in borghese effettua controlli per prevenzione e contrasto della contraffazione.

Anche in occasione della partita Bologna-Juventus che si è disputata ieri, domenica 24 febbraio, allo stadio Dall'Ara e si è conclusa con la vittoria della squadra di Torini. Sono stati sequestrati cappelli e sciarpe a diversi venditori abusivi. Si tratta di prodotti perlopiu a marchio bianconero, come fa sapere la Polizia Locale su twitter.