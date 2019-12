FOTONOTIZIA| La Torre rossoblù dopo la vittoria del Bologna a Napoli

Lo spettacolo dopo la vittoria per 2 a 1 del Bologna a Napoli. La Torre degli Asinelli si è illuminata con i colori della squadra.

Mihajlovic aveva chiesto di dare il 200 per cento e oggi i suoi ragazzi portano a casa dalla trasferta a Napoli una bella vittoria. Dopo un primo tempo cominciato in sordina, chiudendosi in difesa e subendo anche un goal i bolognesi non si sono fatti impressionante e si sono caricati con i minuti che passavano, sfruttando ogni occasione, ogni pallone. Skov Olsen entra all’inizio del secondo tempo e regala il primo goal per il Bologna, per il secondo ci pensa Sansone.