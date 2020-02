Ecco il Nerd Show: fumetti, videogiochi, cosplay, spettacoli e Youtuber | VIDEO

Il documentario "Arcade is back!" parlerà del mondo che ruota intorno ai videogiochi anni '80. Di questo mondo fanno parte molte categorie di persone: collezionisti, restauratori, esperti, gamers, campioni di record, ex produttori, nerd, cosplay, nostalgici, giovani, meno giovani. Durante l'anno vengono organizzati molti eventi per gli appassionati del settore e sono sempre affollatissimi. Basti pensare al Nerd Show di Bologna che ha una affluenza di 30mila persone. Non sarà un documentario prettamente tecnico. Sarà una virtuale capsula del tempo riempita da ricordi, aneddoti, immagini, musica e persone legate da questa forte passione.

L'arrivo dei container con dentro i cabinati provenienti dall'America e l'emozione della prima accensione per vedere se effettivamente funzionano. Seguiremo le fasi salienti della loro ristrutturazione e della loro vendita. "Cosa resterà di questi anni '80'?" canta Raf nel 1989, al Festival di Sanremo. Quasi quarant'anni ci separano da questa epoca esagerata e narcisista, mai dimenticata dalla cultura globale e nostrana. Un'epoca talmente sentita e vissuta con pienezza da creare una nostalgia in corso d'opera, ancora prima che finisse.