Bologna-Norimberga, tafferugli tra ultras nel dopopartita: ferito un tifoso rossoblu

Tafferugli e un ferito nel dopopartita di ieri pomeriggio a Bressanone (Brixen), cittadina del bolzanese in Alto Adige e teatro ieri pomeriggio dell'amichevole tra Bologna e Norimberga. Le provocazioni sono incominciate già nel fine partita, dopo il match vinto 1-0 con un gol di Palacio.

Gli ultras tedeschi, più numerosi numericamente, non avrebbero gradito i cori e gli sfottò dei loro omologhi rossoblu, e si sarebbero diretti verso un bar del centro dove i bolognesi si erano fermati.

Sono poi scoppiati i tafferugli, sedati dopo una manciata di minuti dall'arrivo in forze del reparti mobili della Polizia. Il bilancio è di un tifoso del Bologna ferito alla testa da una bottigliata, ne avrà per sette giorni. Ferite più superficiali per altri ultras, rientrati in serata.