Investimento sulla Bologna – Padova: treni sospesi e ritardi, attivi bus sostitutivi

Dalle 8.10 il traffico ferroviario fra Ferrara e San Pietro in Casale, linea Bologna – Padova, è sospeso. Un Freccia che viaggiava da Roma a Venezia ha investito una persona a Poggio Renatico per cause ancora da accertare.

I treni AV e a lunga percorrenza sono stati deviati su Verona.

Attivati autobus sostitutivi fra Ferrara e San Pietro in Casale per il servizio regionale. I treni a lunga percorrenza sono deviati via Vicenza – Verona – Bologna con allungamenti dei tempi viaggio fino a 120 minuti. Sul posto l’Autorità Giudiziaria per i rilievi di rito.