La Piazzola riparte in sicurezza: "Meno gente ma clienti felici di tornare" | VIDEO

Nastri rossi, ingressi contigentati, steward e mascherine. Dopo tre mesi di stop e lockdown riapre lo storico mercato della Piazzola, come da regole emanate dal Comune dopo il confronto con gli ambulanti, tutta l'area è circondata da nastro bianco e rosso, perché si può accedere solo da sette varchi presidiati da operatori, con la Polizia locale che tiene d'occhio la situazione a pochi passi di distanza.

"C'è meno gente però come primo giorno è andato bene – dicono alcuni ambulanti sentiti da BolognaToday – ci vorrà del tempo per rivedere la Piazzola come la conosciamo ma per il momento già essere qui è un buon inizio".