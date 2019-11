Maltempo, treni Bologna-Portomaggiore: linea interrotta fino a gennaio 2020

I lavori sulla linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, interrotta dal 17 novembre nella tratta di 4,5 chilometri tra Budrio e Mezzolara per l'esondazione dell'Idice, andranno avanti fino all'inizio del 2020.

Lo rende noto la Regione che conferma gli interventi di ripristino della massicciata danneggiata dall'acqua e delle linee elettriche per consentire la ripresa della normale circolazione dei treni, prevista per i primi giorni del nuovo anno. Per verificare la situazione oggi ha effettuato un sopralluogo sul posto il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Raffaele Donini: "In pochi giorni- sottolinea Donini- siamo riusciti a trovare le risorse necessarie per effettuare con la massima urgenza l'intervento, gestito da Fer. Si tratta di una somma di cinque milioni di euro dal bilancio della Regione per gli investimenti per la manutenzione straordinaria, di cui 1,5 milioni per il ripristino in tempi rapidi della massicciata e della linea elettrica e i restanti 3,5 milioni per il completo risanamento della linea ferroviaria". Con questo intervento gestito da Fer, ha proseguito Donini, "prendiamo l'impegno di completare la prima parte dei lavori e quindi far ripartire la circolazione ferroviaria tra Budrio e Mezzolara, entro i primi giorni del nuovo anno, subito dopo le vacanze di Natale. Un impegno finanziario importante per la Regione, ma necessario per garantire un servizio fondamentale per studenti e lavoratori". Nel frattempo è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi in entrambi i sensi di circolazione nel tratto Portomaggiore-Mezzolara, mentre tra Budrio e Bologna i treni funzionano regolarmente. (dire)

Nuovi orari LINEA_BOLOGNA-PORTOMAGGIORE

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bologna usa la nostra Partner App gratuita !

Allegati