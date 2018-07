Bologna Pride 2018 il 7 luglio: tutto quello che c'è da sapere

Tutto pronto per il Bologna Pride 2018 di sabato 7 luglio, che eccezionalmente partirà dai Giardini Margherita invece che dal Cassero LGBT center, come di consueto.

Cosa c'è da sapere:

1) Perchè il Pride? Nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1969 la polizia faceva irruzione nel bar gay Stonewall Inn di Manhattan, dando avvio alla nascita del movimento di liberazione gay moderno in tutto il mondo.

2) Il tema: "Corpi R-Esistenti. Bologna ha bisogno di (anti)corpi capaci di r-Esistere quotidianamente alla discriminazione.

2) Orari: 15.00 - Concentramento ai Giardini Margherita in Piazzale Jacchia. Partenza della parata alle ore 16.30.

PalcoPride ore 19.00.

3) Percoso: dai Giardini Margherita (piazzale Jacchia), lungo via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione, due Torri,

via San Vitale, Piazza Aldrovandi, Strada Maggiore fino alla porta, viale Carducci, via Dante, via Santo Stefano e ritorno ai Giardini Margherita.

3) Accessibilità: il percorso della parata è completamente accessibile dal concentramento fino all’arrivo e ci sarà un interprete LIS sul palco del Bologna Pride 2018. Servizio accoglienza per tutte le persone che vorranno essere aiutate a raggiungere il luogo di concentramento. Responsabile servizio accoglienza Giuseppe Varchetta 3395822140

5) Crowdfunding: per il terzo anno il Bologna Pride ha attivato una campagna di raccolta fondi su Ideaginger.it.

6) Dress code: qualcosa di rosso per protestare contro le politiche del governo sulle migrazioni.

IL PRIDE 2018 SI TINGE DI ROSSI: GUARDA IL VIDEO

7) Party e feste:

- dalle ore 21:00 presso il Cassero LGBTI center, Via Don Minzoni 18.

- dalle 22:30 presso RED, Via del Tipografo 2