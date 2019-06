Bologna Pride 2019, il percorso del corteo

Partirà anche quest'anno dai giardini Margherita il Bologna Pride 2019 di sabato 22 giugno, il corteo Lgbtqi dedicato quest'anno a una storica rivolta del movimento omosessuale, quella partita nel 1969 dallo Stonewall Inn di New York. A partire dalle 14:30 è previsto il concentramento ai giardini Margherita per poi dare vita a un corteo che dopo aver percorso via Santo Stefano e lambito le Due Torri, tornerà ai giardini per il concerto e le dichiarazioni politiche. I carri aspetteranno i partecipanti all'incrocio tra via Dante e Piazza Santo Stefano.

'Sfondiamo i muri' è lo slogan di apertura scelto per quest'anno, a 50 anni dai moti dell'allora movimento omosessuale contro le retate della Polizia nei locali gay della New York di fine anni '60. Alcune associazioni della galassia Lgbtq, sebbene confluiranno nello stesso corteo, non hanno sottoscritto il documento politico del Pride, e perciò si troveranno in uno spezzone indipendente, chiamato 'B-Side Pride'. Alla giornata parteciperanno anche Miss Keta e Paola Iezzi.