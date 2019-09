Il Bologna vince a Brescia: poi tutti al Sant'Orsola per salutare mister Mihajlovich

Il Bologna vince al Rigamonti, ma i giocatori hanno qualcuno da ringraziare: il mister Sinisa Mihajlovic ricoverato nuovamente al Sant'Orsola, così si sono presentati sotto la finestra dell'ospedale.

Deve essere stata una bella sorpresa per il tecnico che si è affacciato a salutare la squadra. Mihajlovich, dopo aver reso noto di essere ammalato di leucemia, dopo il primo ciclo di chemioterapia era tornato in pachina per Bologna-Spal.

Qualche giorno fa è stato di nuovo ricoverato per sottoporsi a nuove cure.

Ieri sera il mister si è affacciato e ha salutato i rossoblù, ma ha anche aggiunto "in campo non mi è piaciuto tutto”.