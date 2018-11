Disinnesco Bomba: circolazione treni sospesa sulla Bologna-Verona

Dalle 9.40 alle 14 di domenica "sara' sospesa la circolazione ferroviaria fra Bologna Centrale e Poggio Rusco, sulla linea Bologna-Verona".

Lo fa sapere Rfi, spiegando che il provvedimento è stato disposto dalla Prefettura di Modena "per consentire il disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto nel comune di San Felice sul Panaro, in prossimità dei binari". I treni regionali saranno quindi cancellati e sostituiti con dei bus, che però, vista "la contemporanea sospensione del traffico stradale, non effettueranno la fermata di San Felice sul Panaro". Sono inoltre previste "modifiche anche per alcuni treni Alta velocità e per un Eurocity". Nelle stazioni sarà anche potenziato il servizio di informazione e assistenza alle persone, che per saperne di più potranno anche consultare i siti fsnews.it e rfi.it, sezione Infomobilità. Ovviamente, conclude Rfi, l'orario previsto per la conclusione delle attività "potrà essere anticipato o posticipato, in base all'effettivo completamento delle operazioni programmate". (dire)