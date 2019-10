Investimento mortale sulla Bologna-Verona, circolazione treni sospesa

Dalle 9 la circolazione ferroviaria fra San Giovanni in Persiceto e Tavernelle, sulla linea Bologna – Verona, è sospesa per l’investimento di una giovane donna, con esito mortale. Sul posto sono la polizia ferroviaria e i sanitari del 118. Rfi fa sapere che è in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni di percorso e deviazioni via Venezia per i treni a lunga percorrenza. Nel frattempo è stato attivato servizio sostitutivo con autobus fra Poggio Rusco e Bologna

