Bolognese muore in vacanza: malore sulla spiaggia

Un pensionato bolognese di 75 anni è morto sulla spiaggia di San Salvo Marina, in provincia di Chieti per un malore mentre si trovavava in vacanza con la figlia. A ucciderlo con tutta probabilità un malore dovuto al grande caldo di questi giorni.

Come riporta "ChietiToday" il fatto è accaduto questa mattina sulla battigia di San Salvo, dove l'uomo residente in provincia di Bologna, si è accasciato improvvisamente sulla riva mentre camminava sulla battigia all'altezza della zona del biotopo costiero.Sul posto sono arrivati i militari della Capitaneria di porto ed i soccorritori del 118.

Inutili i tentativi di soccorso di rianimarlo. l'uomo si trovava in vacanza insieme alla figlia. A causare il malore probabilmente è stato il gran caldo.