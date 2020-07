Disavventura in montagna per due bolognesi soccorsi sul sentiero fra Sestola e Roncoscaglia

Sono partiti nella tarda mattinata di ieri, sabato 4 luglio, per andare a fare una passeggiata sul sentiero che da Sestola porta a Roncoscaglia, frazione del comune di Sestola, nel modenese. Sono due uomini rispettivamente di 77 e 61 anni entrambi residenti a Bologna che alloggiano nella zona dell’Appennino modenese in villeggiatura.

Si perdono e uno dei due scivola: la chiamata al 112

Arrivati all’altezza della vecchia chiesa di Roncoscaglia si accorgono di aver perso l’orientamento, l’uomo più anziano nel cercare il sentiero perso scivola per una decina di metri in un tratto molto ripido. L’amico, vista la situazione e il sopraggiungere dell’imbrunire decide di chiamare il 112 per chiedere aiuto, sono le 19.50. Subito i militari allertano il Soccorso Alpino, stazione Monte Cimone che invia sul posto la squadra di Sestola e l’ambulanza di Sestola.

La ricerca dei due escursionisti e il ritrovamento

Durante il percorso di avvicinamento verso la zona indicata dai Carabinieri, il Caposquadra riesce a contattare telefonicamente i due uomini e ottenere qualche informazione in più che gli consente, grazie anche alla perfetta conoscenza del territorio, di individuare un’area abbastanza circoscritta. Giunti in zona gli operatori iniziano subito la ricerca, che dopo circa 30 minuti va buon fine.

I due escursionisti vengono rintracciati. L’uomo scivolato non aveva riportato traumi, ma era rimasto in questo tratto di terreno scosceso. I Tecnici del CNSAS per facilitargli la risalita hanno attrezzato una corda fissa. Riportati entrambe sulla strada carrozzabile sono stati poi affidati al personale dell’ambulanza. L’uomo scivolato ha rifiutato il ricovero.