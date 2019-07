Bloccato sulla parete della montagna tutta la notte, paura per una coppia di Bolognesi

Paura per una coppia di Bolognesi in vacanza a Cortina d'Ampezzo ieri pomeriggio. Si stavano godendo un'escursione in montagna con arrampicata sul Pomagagnon quando lei ha avuto un infortunio a causa di un sasso caduto dalla parete rocciosa ed è stata soccorsa immediatamente. Per portare in salvo anche lui però c'è voluto molto di più: a causa delle condizioni avverse anche dal punto di vista metereologico, l'uomo è rimasto dov'era fino a questa mattina, quando è stato recuperato.