Scoppia condotta acqua, strada sollevata e allagata in Bolognina: chiusa via Ferrarese

Una enorme massa d'acqua è fuoriuscita da una condotta Hera, scoppiata all'alba in Bolognina. L'allarme è scattato questa mattina alle sei, quando un vero e proprio torrente si è fatto strada dal sottosuolo, arrivando a rialzare l'asfalto per poi sgorgare in superficie.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, Polizia municipale e personale Hera: la perdita è localizzata tra via Ferrarese e via Mazza: chiusa solo la parte relativa alla corsia sinistra di via Ferrarese. In strada più di venti centimetri di acqua.