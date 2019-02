Bolognina, Bernardini nel mirino degli anarchici: "Ma il loro tempo sta per scadere"

Gli anarchici del "Tribolo" manifesteranno mercoledì 20 febbraio contro Manes Bernardini e il suo gruppo Insieme Bologna: l'appuntamento, confermato sul sito dello spazio di documentazione anarchico che ha sede in via Donato Creti, è fissato per le 18.30 in Piazza dell'Unità, alla Bolognina: "Mentre a Torino si terrà un presidio contro il consigliere leghista Alessandro Sciretti, scenderemo in piazza anche a Bologna".

"Scendiamo in piazza - spiega il volantino de Il Tribolo contro chi in città definisce gesto ignobile le più semplici forme di solidarietà con gli arrestati di Torino, contro i fermentatori del rancore sociale e contro il clima di paura che vogliono creare. Gesto ignobile è semmai l'operato di Manes Bernardini e del suo Insieme Bologna inneggianti alle crociate anti-degrado, ai militari nelle strade, alla riqualificazione, alle ronde".

"E' un piccolo gruppo che scambia le regole della democrazia con comportamenti prepotenti, fatti di atti di dominizzazione e di minacce - commenta Manes Bernardini, consigliere comunale a Palazzo D'Accursio - Spero che la politica tutta respinga al mittente certe esternazioni non degne di una città democratica e simbolo della Resistenza come Bologna».

«La Bolognina per noi di Insieme Bologna è una nuova Resistenza...a difesa del territorio e dei cittadini contro chi tratta la città e i suoi cittadini come uno zerbino. Quando l'XM24 sarà sparito dalla Bolognina allora la festa di liberazione la organizziamo noi davvero. Il loro tempo sta per finire, che vadano a lavorare e imparino a rispettare il prossimo».