Raid sulle auto in Bolognina: nei guai 22enne

Un cittadino tunisino, di 22 anni, irregolare sul territorio italiano, è stato denunciato per furto aggravato continuato e ricettazione. E' stato fermato dalla Polizia in via di Corticella ed è ritenuto responsabile dei danneggiamenti continuati nella notte su cinque autovetture parcheggiate nella stessa strada.

Dopo aver rotto i finestrini dei veicoli e aver rovistato all'interno, aveva portato via vari oggetti per poi darsi alla fuga. A seguito degli episodi di furto e danneggiamento ai danni di autovetture che si sono registrati nelle ultime settimane nel quartiere di Bolognina la Questura ha intensificato l’attività di contrasto predisponendo servizi mirati di controllo del territorio con l’impiego di numerose pattuglie.

Fermato dagli operatori, all’esito di una perquisizione, veniva trovato in possesso di vari beni, anche di valore, di cui lo stesso non sapeva giustificare la provenienza. Il tunisino, gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati predatori, è stato così denunciato.