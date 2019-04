Bolognina, divieto birra fredda: ma c'è il 'trucco' anti-ordinanza

La Polizia Locale di Bologna ieri ha sequestrato oltre 1.400 bottiglie di birra: 600 tra Piazza San Francesco e via del Pratello, in collaborazione con i Carabinieri, e 800 in Bolognina.

Gli agenti del reparto territoriale Navile avevano controllato 9 esercizi di vicinato per verificare il rispetto dell’ordinanza antialcol che prevede il divieto di vendere bevande alcoliche refrigerate. Sei erano in regola, meno gli altri tre.

C'era il trucco

Gli agenti hanno scoperto che la luce dei frigoriferi dei tre gestori non in regola risultava spenta, con tanto di cartello che avvisava che il frigo era spento proprio per rispettare l’ordinanza, in realtà la ventola refrigerante andava perfettamente, quindi le birre stavano al fresco. Nei tre negozi sono state quindi sequestrate in tutto 786 birre ed è scattata una sanzione da 400 euro a ciascuno dei gestori.

L'ordinanza

Per tutte le attività oggetto dell'ordinanza è ora vietato "tenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza".

Per mancato rispetto degli orari e detenzione bevande alcoliche refrigerate sono previste sanzioni da 300 a 500 euro.