Bolognina: calci e pugni ai Carabinieri, arrestato 26enne

Nella notte è stato tratto in arresto un cittadino tunisino 26enne con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e ricettazione durante un servizio di controllo.

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile coadiuvati da personale del 5 Reggimento Carabinieri di Bologna, lo hanno controllato mentre si aggirava con fare sospetto in sella a una bicicletta di provenienza illecita nel quartiere. Ha tentato di sfuggire i controlli poi ha colpito con calci e pugni un militare, che ha riportato diverse lesioni. Il 26enne è stato arrestato, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per oggi.