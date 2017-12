Controlli in Bolognina: droga al parco e al mercato, in due occupano casa Acer

I Carabinieri di Bologna Navile, durante una serie di controlli in Bolognina, hanno denunciato quattro persone. In due casi si tratta di reati legati alla droga, mentre in altri due casi i militari hanno proceduto per invasione di terreni ed edifici.

In particolare, un 27enne e un 37enne sono finiti nei guai per possesso di sostanze stupefacenti: il più anziano, cittadino tunisino, è stato trovato in possesso di 2,6 grammi di eroina. Inoltre, nei pressi del mercato Albani, è stato rinvenuto un involucro di marijuana.

Una coppia invece, 52enne l’uomo, 43enne la donna, entrambi di origini siciliane è stata denunciata per invasione di terreni o edifici, perché stavano occupando, senza alcun permesso, un appartamento dell’ACER – Azienda Casa Emilia Romagna, situato in via Pellegrino Tibaldi. I due soggetti, una volta identificati, sono stati invitati ad allontanarsi dall’edificio.