Verdura marcia e birre in frigo, alimentari multato per 5800 euro

Una denuncia, sanzioni per un totale di oltre 5.800 euro, 33 confezioni di cibo sequestrate: è il risultato di un controllo effettuato ieri mattina dal reparto territoriale Navile della Polizia Municipale in zona Bolognina.

Nei guai è finito un 36enne originario del Bangladesh, residente a Bologna, titolare di un esercizio di vicinato in zona Bolognina. Gli agenti sono entrati nel negozio per un normale controllo amministrativo e hanno notato alcuni prodotti ortofrutticoli freschi privi delle indicazioni obbligatorie, presenza di alimenti senza norme in lingua italiana, data di scadenza, prezzo.

Ancora, bottiglie e lattine di birra in frigo, contrariamente a quanto prevede l’ordinanza in vigore in Bolognina. La denuncia penale è scattata poi perché nel negozio gli agenti hanno trovato verdura marcia e maleodorante quindi pericolosa per la salute dei consumatori.