Controlli in Bolognina, i cani antidroga trovano un etto di sostanze accanto a un portone

Nell’ambito dei controlli quotidiani in Bolognina, il nucleo cinofilo insieme agli agenti del reparto territoriale Navile, ieri pomeriggio, ha pattugliato la zona tra le vie Tibaldi e Fioravanti e ha scovato accanto a un portone d’ingresso due frammenti e una tavoletta di hashish è un frammento di marijuana, in tutto più di un etto di droga, tutta sequestrata. Durante il servizio, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, è scattata anche una sanzione per ubriachezza molesta.