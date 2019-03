Bolognina: investe un militare per sfuggire al controllo, arrestato

Un cittadino tunisino di 26 anni è stato arrestato ieri per resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dell'operazione "Strade Sicure", i Carabinieri della Stazione Navile e i militari dell'Esercito hanno tentato di fermare l'uomo in sella alla bicicletta per procedere al controllo.

Con un'accelerata improvvisa però, il 26enne, con precedenti per spaccio, è fuggito, travolgendo un militare che è stato trasportato al Pronto Soccorso con 7 giorni di prognosi.