"Contrari al tram": annullata la consueta festa di Halloween in Bolognina

Il comitato "Progetto Bolognina", costituito dai commercianti del quartiere, quest'anno non organizza la consueta Festa per la notte di Halloween. "Siamo spiacenti di non essere attivi come sempre per la festa di Halloween in Bolognina", si legge in un post su Facebook.

Il motivo è la contrarietà alla realizzazione del tram: "Purtroppo quest’anno non ci siamo sentiti di investire tempo e denaro per una iniziativa che ci verrà cancellata con la realizzazione della linea tramviaria, progetto che ci trova in disaccordo con il comune ed il quartiere - scrive il comitato che si scusa con - tutti coloro che hanno sempre partecipato e si sono divertiti con noi comunichiamo la nostra contrarietà al tram che non toglierà l'inquinamento e non migliorerà la viabilità".