Bolognina: laboratorio tessile fuori norma, blitz dei Carabinieri e Nas

I Carabinieri della stazione Navile, i Nas, la Polizia Municipale e personale della Ausl hanno fatto irruzione questa mattina in un'azienda di via Nicolò Dall'Arca. Il controllo è partito dalla segnalazione di alcuni residenti.

I locali, al piano terra di uno stabile, erano adibiti a laboratorio per il confezionamento di borse e articoli in pelle, ma i macchinari sono risultati non a norma. Sono stati riscontrati anche diversi abusi edilizi, mentre in vari punti del magazzino sono state trovate diverse bombole contenenti GPL.

All'arrivo dei Carabinieri, all'interno del laboratorio si trovavano due cittadini cinesi, il titolare e un dipendente. Al vaglio anche la posizione lavorativa degli operai. L'intervento è tuttora in corso.