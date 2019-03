Bolognina: la PL sequestra un migliaio di alimenti e cosmetici

Il reparto Navile della Polizia Locale di Bologna ha sequestrato più di 900 confezioni in un negozio di vicinato della Bolognina, il cui titolare, un 37enne residente in città e originario del Bangladesh, è stato denunciato penalmente e ha rimediato 4.000 euro di sanzione.

Gli agenti della Polizia Locale impegnati in un controllo a tutela dei consumatori sono entrati nel negozio lunedì scorso e hanno notato sugli scaffali prodotti privi delle obbligatorie indicazioni in lingua italiana e i termini minimi di conservazione riportati in modo errato, in pratica rrodotti alimentari e non alimentari (in larga parte cosmetici), cibi mal conservati e confezioni riportanti etichette non conformi:

Un frigorifero spento ha attirato ulteriormente l’attenzione: all’interno burro, yogurt, formaggi e salumi, ovviamente mal conservati. Dentro ad altri due freezer, in funzione, c’erano confezioni di carne e pesce aperte, anche in questo caso mal conservate e nocive per la salute di chi dovesse consumarle. Gli agenti hanno proceduto al sequestro, in parte penale e in parte amministrativo: in tutto più di 900 confezioni, per la maggior parte di alimenti, tra cui 138 chili di carne.