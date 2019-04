Bolognina: frigo 'segreto' e altri stratagemmi, sequestrate 431 bottiglie di birra

Nel corso dei controlli effettuati ieri dal reparto Navile della Polizia Locale di Bologna, cinque negozi sono risultati inadempienti all’ordinanza antialcol e sono state sequestrate 431 bottiglie di birra.

Dei cinque esercizi in difetto, due erano recidivi e usavano stratagemmi per eludere i controlli. In un caso, le bevande venivano refrigerate in sacchetti di plastica dentro i freezer dei surgelati e, una volta raffreddate, nascoste nel retrobottega all’interno di vecchi scatoloni.

Nell’altro invece, le birre erano contenute in un frigorifero nascosto da un pannello rimovibile sotto la cassa. Per ciascuno dei cinque gestori è scattata la sanzione di 400 euro, oltre al sequestro delle bottiglie.